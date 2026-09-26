Intervistato da TMW, Domenico Toscano ha fatto alcune considerazioni sulla Serie A
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Intervistato da TMW, Domenico Toscano ha fatto alcune considerazioni sull'inizio di questo campionato, che ha visto Roma e Inter come le due squadre più concretamente pretendenti allo scudetto:
Roma e Inter sono partite meglio. Le altre come Juve, Milan e Napoli faranno vedere il proprio lavoro. Sono contento per Alvini e Pisacane che sono l’espressione del nuovo che avanza in Serie A. E sono contento per Gattuso che sta facendo molto bene con la Lazio".
Su chi punta per lo Scudetto?“Inter e Roma sono le squadre più accreditate. Ma Juve e Napoli se la giocheranno. Mentre il Milan è un po indietro perché ha rinnovato il proprio organico".
(Fonte: TMW)
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