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Intervistato da TMW, Domenico Toscano ha fatto alcune considerazioni sull'inizio di questo campionato, che ha visto Roma e Inter come le due squadre più concretamente pretendenti allo scudetto:

Getty Images

Roma e Inter sono partite meglio. Le altre come Juve, Milan e Napoli faranno vedere il proprio lavoro. Sono contento per Alvini e Pisacane che sono l’espressione del nuovo che avanza in Serie A. E sono contento per Gattuso che sta facendo molto bene con la Lazio".

Su chi punta per lo Scudetto?

“Inter e Roma sono le squadre più accreditate. Ma Juve e Napoli se la giocheranno. Mentre il Milan è un po indietro perché ha rinnovato il proprio organico".

(Fonte: TMW)