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Intervenuto in occasione della presentazione del nuovo album figurine Panini, Francesco Totti, ex capitano e numero 10 della Roma, ha raccontato anche un aneddoto divertente:

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"Perché non fare un album con ex calciatori? Magari non ci rientro... Sono cresciuto con le figurine Panini. Costavano 200 lire al banchetto, sono momenti indimenticabili".

"Era divertente, anche perché ci passavi metà pomeriggio a staccare e attaccare le figurine. C'è un aneddoto: una squadra la mettevo a testa in giù, al contrario... Non posso dire la squadra".