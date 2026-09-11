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Francesco Totti, ex attaccante e capitano della Roma, ha parlato a margine dell'evento dell'EA7 World Legends Padel Tour: "La Roma è partita con il piede giusto, con l'acceleratore schiacciato. Spero possa continuare così, il campionato è ancora lungo e la Champions è un campionato a parte.

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Roma un gradino sopra Napoli, Milan e Juventus come ambizioni e possibilità? Per come sono partiti, direi di sì. Io penso che l'Inter sia la squadra da battere e sarà difficile da battere, però con questa Roma tutto può succedere".