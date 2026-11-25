Francesco Totti parla tra passato, presente e futuro a Belve su Rai 2. Così l’ex numero 10 della Roma ospite nel programma di Francesca Fagnani: “Con i romanisti siamo una cosa sola, nessuno potrà mai separarci. ‘Ex’ è una parola brutta, anche adesso quando vado in giro mi chiamano capitano. Il legame coi tifosi? Forse l’amore che ho dato a questa città, che non ho mai tradito, non le ho mai voltato le spalle”.

Totti risponde anche su un possibile ritorno alla Roma. “Non so più che dire. Quando sarà, se succederà, lo saprete. La porta non si chiude mai a nessuno, pensa alla Roma che fai, chiudi? In questo momento io e la Roma abbiamo percorsi diversi, io sto bene e loro stanno facendo un grande lavoro. O si parte da zero o non si parte. Ma non sto mandando un messaggio a nessuno”.

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E, infine, l’ex numero 10 racconta un retroscena di mercato. “Nel 2004 potevo andare a Madrid. La testa lo voleva ma il cuore no. Alla fine è stata la decisione più giusta. Al Real avrei vinto di più. Per il Pallone d’Oro con il Real avrei avuto più possibilità, con la Roma era più difficile”.