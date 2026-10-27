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In collegamento con Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha fatto le sue considerazioni sulla vittoria dell'Inter a San Siro domenica contro la Fiorentina:

Getty Images

"Secondo me, la partita contro la Fiorentina per l'Inter è stata molto diversa dalle altre. Mentre le altre non le ha approcciate bene, partendo distratta e disattenta, in cui poteva e doveva fare molto meglio, ma che poi ha vinto perché, e su questo non si negozia e non si discute, è la squadra più forte del campionato sotto tutti i punti di vista, la partita contro la Fiorentina è stata una partita in cui c'è stata una squadra ha dominato dall'inizio alla fine, in cui ha preso un gol totalmente accidentale e che l'Inter è riuscita a ribaltare con forza, nonostante un errore arbitrale da matita nera".

"La Fiorentina è stata in campo, ma è stata sorretta da de Gea. La vittoria dell'Inter la considero un'ennesima prova di forza, un'ennesima conferma di come possa sempre riuscire a vincere le partite. Non tutte le partite si vincono 4-0 con facilità".

(Fo0nte: Radio Manà Manà Sport)