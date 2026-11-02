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Il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto nel corso del TG di Sport Mediaset per parlare dell'Inter di Cristian Chivu e dei giudizi nei confronti della squadra nerazzurra e del suo allenatore dopo la sconfitta nel derby per 3-1 contro il Milan a San Siro sabato sera.

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Trevisani: "Chivu ha sbagliato, ma non diventa scarso"

"Questa sconfitta nel derby è arrivata dopo tantissimi segnali di avvertimento. Le volte in cui la squadra è partita in ritardo di gol, il brutto primo tempo di Roma contro la Roma, le difficoltà per battere la Fiorentina, la pessima partita di Venezia. Tanto tuonò che piovve. E alla fine ha piovuto nel derby, come spesso capita negli ultimi anni. Sinceramente credo che l'Inter sia fortissima e credo che il suo allenatore, che ha una media punti fantastica, non vada neanche messo lontanamente in discussione. Ha sbagliato nel derby la scelta della formazione, ma soprattutto le tempistiche dei cambi. E va bene, ma non è che uno perché sbaglia diventa scarso. Non credo che ricordiamo Baggio per il rigore di Pasadena e non per tutta la sua carriera. Ha sbagliato, fine. Dopodiché l'Inter ha delle problematiche dovute all'atteggiamento dei giocatori, a questo fatto di sentirsi invincibile. E non è che l'allenatore può prendere la testa dei giocatori e cambiargli il microchip.

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"Inter, o torni affamata o arriveranno altre brutte figure"

""O i giocatori ritornano a essere affamati come erano prima, o l'Inter andrà incontro ad altre brutte figure. Perché a Venezia ha vinto una partita completamente per caso, dove il Venezia non meritava di pareggiare, meritava di vincere. Era tre giorni prima e poi dopo il Milan, che è più forte del Venezia, ha fatto quello che doveva fare, cioè ha vinto la partita, giocando anche piuttosto bene. Quindi credo che l'Inter si debba svegliare. L'Inter, non Chivu. Tutta l'Inter. E cercare di riprendere un cammino, perché la Lazio vola, la Roma è forte, il Como è forte. Sono squadre che stanno arrivando e si stanno ritrovando. E la Champions League ti dice che il livello alto l'Inter non lo regge. Cioè, con le grandi squadre l'Inter va in difficoltà, che sia campionato o che sia Champions League. Non faccio il discorso di scontro diretto, faccio un discorso di livello. Il livello alto l'Inter lo sta soffrendo. Perché, visto che è la squadra più forte del campionato?”.