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Intervenuto come ospite a Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani è tornato a parlare della lotta al vertice del campionato, con l'Inter data nuovamente per favorita assoluta:

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"La Roma deve combattere contro una squadra (l'Inter, ndr) che può fare 100 punti. Guardavo varie proiezioni fatte dall'UEFA, dall'intelligenza artificiale e in nessuna di queste l'Inter faceva meno di 93-90 punti. Ci possono essere tante variabili, per carità, ma se l'Inter dovesse fare 85 punti a fine campionato rimarrei estremamente sorpreso, anche perché credo che quelli possano essere i punti che potrebbe fare la Roma, in zona Spalletti/Garcia, ma considerando degli acquisti a gennaio. Ma, a prescindere, non credo possano bastare per fermare l'Inter. Tutti a Roma sanno della forza dei nerazzurri, sanno che si parte indietro. L'anno scorso, la Roma è finita dietro di 20 punti".

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"In estate, l'Inter non ha venduto e sono arrivati Stones, Jones e Spence a cifre ben superiori a quelle incassate per Dumfries. L'Inter di Inzaghi non spendeva e incassava, ora ha ricominciato a spendere. Perché la Roma avrebbe dovuto ridurre il gap? Perché dovrebbe pensare di essere in lotta per lo scudetto? L'Inter che ha fatto più di 90 punti, sulla carta è migliorata, almeno se guardiamo i soldi spesi, anche se io non impazzisco né per Jones, né per Spence né tantomeno per Stones. Anche la Roma è migliorata, ma non tanto per vincere lo scudetto. Poi c'è Gasperini che canta nel deserto e dice che non firma per il secondo posto. Per me, lui ci crede come un pazzo e questo è capace di trasmetterlo anche ai giocatori: mi è capitato di parlare con qualcuno di loro e sembrano essere in missione per il loro allenatore, ma poi c'è la realtà".

(Fonte: Radio Manà Manà Sport)