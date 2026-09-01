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Intervenuto a Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato del mercato della Roma, ma anche della lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

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"La Roma ha trattenuto i migliori e si è rinforzata con giocatori come Castro, Rodrigo Mora. E' una squadra più strutturata dell'anno scorso. Non vale più i 73 punti della scorsa stagione, ma può avvicinarsi agli 80".

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"Poi, se l'Inter ne fa 90, gli si stringe la mano e tanti saluti. Ma lottare per lo scudetto dipende da tantissimi fattori. Ci sono scudetti vinti a 82 punti e altri a 102, bisogna vedere come andrà. L'importante è fare 80 punti e magari fare qualche punto in più, poi si vede.

(Fonte: Radio Manà Manà Sport)