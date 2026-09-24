Tronchetti Provera, numero 1 di Pirelli, approva il nuovo corso dell'Inter e di Chivu, ricordando poi la partnership con i nerazzurri con Ronaldo il Fenomeno
VIDEO / Tronchetti Provera: "Amo San Siro, la sua scomparsa sarebbe ingiusta"
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiMarco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli e grande tifoso dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset proprio dei nerazzurri: "Mi piace questa Inter perché ha una qualità offensiva notevole, ha buona qualità di giocatori, deve mettere a punto alcune cose ma può fare molto"
Su Chivu"Lui è proprio bravo. Ci sono quelli bravi, lui è bravo. Era bravo da giocatore, è bravo da allenatore. Sa gestire gli uomini, ha un approccio positivo, io lo apprezzo molto"
Legame Ronaldo-Pirelli"Manca. Al di là della simpatia umana, aveva e ha un talento straordinario. Ci ha fatto sognare. Non vincevamo quasi niente, tante partite ma non trofei importanti a parte la Coppa UEFA ma ogni partita era un'avventura bellissima"
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