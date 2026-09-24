Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli e grande tifoso dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset proprio dei nerazzurri: "Mi piace questa Inter perché ha una qualità offensiva notevole, ha buona qualità di giocatori, deve mettere a punto alcune cose ma può fare molto"

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Su Chivu

"Lui è proprio bravo. Ci sono quelli bravi, lui è bravo. Era bravo da giocatore, è bravo da allenatore. Sa gestire gli uomini, ha un approccio positivo, io lo apprezzo molto"

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Legame Ronaldo-Pirelli

"Manca. Al di là della simpatia umana, aveva e ha un talento straordinario. Ci ha fatto sognare. Non vincevamo quasi niente, tante partite ma non trofei importanti a parte la Coppa UEFA ma ogni partita era un'avventura bellissima"