Intevenuto in collegamento su Sky Sport, il direttore sportivo Gianluca Nani ha parlato Oumar Solet e della trattativa saltata con l'Inter per il difensore francese ex Salisburgo.

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Di seguito le dichiarazioni direttamente dal ritiro di Lienz della squadra friulana:

"Fortunatamente non abbiamo necessità di vendere. Per noi è un privilegio. Ci piacerebbe sempre tenere i big, ma non è sempre possibile. Quando arrivano opportunità, siamo costretti a prenderle in considerazione. Solet sta benissimo. Sono abbastanza sorpreso. Ho sentito di un problema al ginocchio: vorrei che tutti avessero gli stessi problemi fisici. Nell'ultimo campionato ha saltato solo due partite, di cui una solo precauzionalmente, e nemmeno un allenamento. Su 60 partite ne ha giocate 57, tutte per 90 minuti, tranne una. Non so da dove esca questa fesserie. Per noi è un privilegio avere un giocatore come Solet. È un valore aggiunto, un giocatore straordinario. Non lo offro a nessuno. Se dovesse rimanere sarebbe un valore aggiunto per la nostra rosa".

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Gianluca Nani ha poi lanciato una frecciatina:

“Su Solet mi viene in mente la favola di Fedro della volpe e l'uva. Se non riesci a prenderlo, non è così buono…”.