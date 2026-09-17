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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha toccato alcuni temi caldi, dalla sconfitta del Milan al caso Malagò:

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Pensi che Amorim sia ancora in tempo per dare una sterzata?

"Amorim deve rimettere i piedi per terra, capire dove si trova, parlare di meno e lavorare di più sul campo. Lui non è uno sprovveduto, anche prendere Padre Pio in panchina, ma se davanti c'è chi non segna c'è poco da fare".

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Che idea ti stai facendo del caso Malagò?

"Bisogna partire innanzitutto dal fato che Malagò è in perfetta buona fede, al massimo è mancata precisione negli uffici. Bastava infatti avvertirlo quarantotto ore prima di presentare la candidatura e avrebbe risolto il problema. Ora viene invece segnalata una violazione della norma e la palla passerà a Bonfiglio e al CONI. Personalmente spero che si arrivi comunque ad una soluzione di buonsenso".

(Fonte: TMW Radio)