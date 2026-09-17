Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha toccato alcuni temi caldi: le sue parole
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha toccato alcuni temi caldi, dalla sconfitta del Milan al caso Malagò:
Pensi che Amorim sia ancora in tempo per dare una sterzata?"Amorim deve rimettere i piedi per terra, capire dove si trova, parlare di meno e lavorare di più sul campo. Lui non è uno sprovveduto, anche prendere Padre Pio in panchina, ma se davanti c'è chi non segna c'è poco da fare".
Che idea ti stai facendo del caso Malagò?"Bisogna partire innanzitutto dal fato che Malagò è in perfetta buona fede, al massimo è mancata precisione negli uffici. Bastava infatti avvertirlo quarantotto ore prima di presentare la candidatura e avrebbe risolto il problema. Ora viene invece segnalata una violazione della norma e la palla passerà a Bonfiglio e al CONI. Personalmente spero che si arrivi comunque ad una soluzione di buonsenso".
(Fonte: TMW Radio)
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