L’ex dirigente FIGC alla vigilia dello Shakhtar: “I nerazzurri devono riscattare Bruges. Mi ha impressionato la differenza di ritmo tra le italiane e le altre in Europa”
VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”
Antonello Valentini, dirigente con una lunga carriera in FIGC, è intervenuto su TMW Radio nel corso della trasmissione ‘L’Editoriale’ per parlare delle italiane impegnate in Champions League.
Valentini su Inter-Shakhtar
L'Inter non può sbagliare con lo Shakhtar e difensivamente bisogna migliorare?
"Non vedo nessun allarme. L'Inter oggi deve riscattare una prestazione incredibile contro il Brugge. Continuo a pensare che i nerazzurri siano la squadra più attrezzata e che la società ha fatto il suo. Chivu ha già dimostrato di avere in mano la bacchetta del direttore d'orchestra e stasera verificheremo il tutto contro una squadra che stasera l'Inter deve vincere. A me ha fatto molto impressione nell'ultima partita europea la differenza di ritmo e di pressing fra el altre e le italiane".
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