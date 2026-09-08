Intervenuto ai microfoni di Movistar dopo la partita, Federico Valverde, nominato MVP di Real Madrid-Inter, ha parlato così del match del Bernabeu:

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"Penso che abbiamo giocato un ottimo primo tempo, Courtois si merita molti elogi per questa vittoria, ci ha salvato e questo premio è anche merito suo. Abbiamo avuto delle occasioni, ma abbiamo sempre giocato il nostro calcio. Nel secondo tempo abbiamo sofferto molto, cosa che non dovrebbe succederci, soprattutto in casa. Avremmo dovuto imporre il nostro gioco, non abbiamo avuto la pazienza di tenere il possesso palla e di riposare un po', soprattutto noi che difendiamo. Questo ha portato a una partita folle e ci ha costretti a difenderci continuamente"

Cosa ha detto Mourinho

"Ci ha detto molto chiaramente che dovevamo avere più possesso palla, soprattutto nella loro metà campo, e che dovevamo mantenere la calma. È importante iniziare con una vittoria, ma noi giocatori dobbiamo essere consapevoli di aver giocato un secondo tempo mediocre"

Molti errori

Fischi del Bernabeu

"Alla fine, quando non si segna... abbiamo avuto tante occasioni ma non abbiamo giocato il nostro calcio, in contropiede abbiamo creato delle occasioni ma abbiamo sofferto molto. È sempre importante vincere, ritrovare quella fiducia che dopo il Betis poteva essere diminuita un po'.""Ovviamente hanno assolutamente ragione, e dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo migliorare ed essere più decisi su alcune cose. Quando stiamo vincendo, dobbiamo essere più pazienti e calmi".