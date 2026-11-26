Gustavo Varela, ‘attaccante del Monza e obiettivo di mercato dell’Inter, come ammesso dal presidente Beppe Marotta prima della sfida contro lo Stoccarda, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di da Sky Sport.

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Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sto attraversando un momento bellissimo, fin dall’inizio. Mi sento bene già da inizio stagione, il Monza mi ha presentato bene e i compagni mi hanno accolto. A volte è solo questione di fiducia, se la senti e vedi persone attorno a te che credono in te è la cosa migliore. Se un giocatore ha questo, può sempre overperformare. Devo ringraziare i tifosi, mi hanno accolto alla grandissima”.

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Varela sulle voci di mercato

“Cerco solo di continuare a vivere questo momento, bisogna essere pronti per il momento che si vive. Nel calcio, come nella vita. Ho un contratto con il Monza e non penso alle voci su un trasferimento, penso solo a cercare di fare il mio massimo finché sarò sotto contratto con il Monza. Non ho ricevuto nessuna novità finora. Follower della Juventus sui social? Ho iniziato a seguire la Juventus da quando è arrivato Cristiano Ronaldo, non c’è problema a dirlo. Quando ho visto la notizia ho pensato che la gente si sarebbe spaventata, perché pensavano partissi, e quindi ho smesso di seguire non solo la Juventus, ma qualsiasi altro club”.