Intervenuti ai microfoni di Dazn al termine di Venezia-Napoli, Juan Jesus e Filip Stankovic hanno parlato della vittoria dei lagunari contro la squadra di Allegri: "Abbiamo dimostrato che prima o poi ci gira bene anche a noi. Abbiamo mostrato qualità nonostante le sconfitte, oggi usciamo con 3 punti importanti. Ora si va avanti", dice Juan Jesus.

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Stankovic aggiunge: "Mi fa sempre piacere aiutare la squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà, ho dato tutto me stesso, c'è stata grande unione, ce la godiamo ma pensiamo alla prossima partita. Studiato De Bruyne? Mi aspettavo che calciasse lì, se calcia De Bruyne sapevo che la chiudeva. Ora che ci penso l'ultimo rigore parato l'ho parato a Lukaku, mi sono fatto trovare pronto. Nicola ci ha trasmesso grinta, l'abbiamo preparata bene, abbiamo sofferto da squadra"