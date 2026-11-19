Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex nerazzurro Sebastian Veron ha parlato di Nico Paz e del ruolo che l'argentino avrà nella nazionale allenata da Scaloni. "È capace di grandissime giocate anche contro avversari più forti, e lo ha già dimostrato in Serie A. Quando sei bravo, anzi bravissimo, fai cose meravigliose pure in allenamento nelle partitelle contro i tuoi compagni… Se invece il talento ti manca, o ne hai poco, allora i numeri non ti vengono sia che tu abbia di fronte dei fenomeni o dei brocchi. La differenza è il talento, l’arte di toccare il pallone in un certo modo, non l’avversario".

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Che cosa la impressiona di Nico Paz?

Le ricorda qualcuno?

«Due cose: la personalità che mostra sul campo e la naturalezza con cui fa certe giocate. La personalità la si nota perché i compagni lo cercano, gli danno il pallone anche quando è marcato, tanto sanno che lui dribblerà l’avversario e se ne andrà via. Significa che tutti gli riconoscono doti sopra la media. Nico è un leader per come si muove, per come occupa gli spazi in campo, per come gestisce le azioni. Decide quando è il caso di accelerare o di rallentare, in base allo sviluppo della manovra sceglie di attaccare a destra, a sinistra o al centro. È il fulcro del gioco».«Sapete che non amo fare paragoni con giocatori di epoche diverse, però ammetto che Nico Paz è un Veron spostato venti metri più avanti. Libero di cercare il tiro, il gol, l’assist, l’imbucata. È un valore aggiunto per questa Argentina che sta cercando di costruire il periodo del dopo-Messi. Rispetto a me è sicuramente più attaccante e meno centrocampista, però anche lui vede il gioco e ha il ritmo del gioco in testa».

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Oltre all’Argentina, sta facendo felice il Como e si sta imponendo pure in Champions League.

Il ct Scaloni, suo vecchio compagno nella Seleccion, lo protegge e, pur riservandogli complimenti, dice che la squadra conta più del singolo.

«È un predestinato. Ora tocca a lui non disperdere il talento di cui madre natura lo ha dotato».«Scaloni lo conosco bene, ha ragione a voler distogliere l’attenzione dei media da Nico Paz: in Argentina siamo dei fenomeni quando si tratta di bruciare qualche talento… Se sapeste quanti numeri 10 che avevano ottime potenzialità sono stati “uccisi” dai paragoni con Maradona, e prima ancora con Sivori… Ci vogliono calma, pazienza e un po’ di fortuna».

(Gazzetta dello Sport)