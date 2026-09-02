Al termine della cerimonia del Gran Gala del Calcio, Ausilio ha commentato il suo addio al club nerazzurro ai microfoni di Sportitalia
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Piero Ausilio lascia l'Inter. Dopo 28 anni, si è concluso oggi il lungo matrimonio tra l'ormai ex direttore sportivo e il club nerazzurro.
Al termine della cerimonia del Gran Gala del Calcio, che si è tenuta al Teatro alla Scala di Milano, Ausilio ha commentato il suo addio ai microfoni di Sportitalia.
"È stata una bella storia e va bene così. Davvero. È stato scritto e detto tutto".
🚨 𝐄𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚 - 𝐀𝐮𝐬𝐢𝐥𝐢𝐨: “𝐀𝐝𝐝𝐢𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫? 𝐄’ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚‼️”— Sportitalia (@tvdellosport) September 2, 2026
Intercettato in esclusiva da @tancredipalmeri , Piero #Ausilio commenta così il suo addio all’ #Inter ⚫️🔵#Sportitalia pic.twitter.com/BBt80rgUlT
Queste le parole dell'ormai ex DS dell'Inter, che saluta i nerazzurri.
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