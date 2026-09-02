Piero Ausilio lascia l'Inter. Dopo 28 anni, si è concluso oggi il lungo matrimonio tra l'ormai ex direttore sportivo e il club nerazzurro.

Al termine della cerimonia del Gran Gala del Calcio, che si è tenuta al Teatro alla Scala di Milano, Ausilio ha commentato il suo addio ai microfoni di Sportitalia.

"È stata una bella storia e va bene così. Davvero. È stato scritto e detto tutto".

Queste le parole dell'ormai ex DS dell'Inter, che saluta i nerazzurri.