Al termine della cerimonia del Gran Gala del Calcio, Ausilio ha commentato il suo addio al club nerazzurro ai microfoni di Sportitalia

Alessandro De Felice
Screenshot 2026-09-02 alle 20.14.35

VIDEO / Carnevali: "Europa League priorità. Obiettivi? La Juventus deve..."

Piero Ausilio lascia l'Inter. Dopo 28 anni, si è concluso oggi il lungo matrimonio tra l'ormai ex direttore sportivo e il club nerazzurro.

Al termine della cerimonia del Gran Gala del Calcio, che si è tenuta al Teatro alla Scala di Milano, Ausilio ha commentato il suo addio ai microfoni di Sportitalia.

"È stata una bella storia e va bene così. Davvero. È stato scritto e detto tutto".

Screenshot 2026-09-02 alle 23.37.56

Queste le parole dell'ormai ex DS dell'Inter, che saluta i nerazzurri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti