VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

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L'ex centrocampista portoghese Josè Luis Vidigal ha detto la sua sul campionato di Serie A appena cominciato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Il Napoli mi piacerà sempre, punto. Dall'arrivo di Allegri mi sono detto: ora è uno dei nostri. Non importa più se prima piacesse o meno, bisogna appoggiarlo in tutte le maniere per farlo vincere. Perché il Napoli secondo me ha le armi per poter competere per lo scudetto, anche se l'Inter parte avanti".

Altre rivali dell'Inter per lo scudetto?

"Gasperini sta migliorando la Roma a livello di gioco e mentalità, poi c'è il Milan con Amorim, c'è la Juve di Spalletti da guardare con attenzione. Sarà una Serie A durissima".