GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

Bobo Vieri, ex attaccante tra le altre dell’Inter, al Podcast di Alessandro Cattelan ‘Supernova’ ha raccontato interessanti retroscena su quando era giocatore.

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“Io quando non facevo gol la domenica spaccavo lo spogliatoio, tiravo le scarpe contro i vetri. È esaurimento mentale, gli attaccanti devono fare gol.

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Totti, Del Piero, Inzaghi, segnavano sempre questi, io avevo le tabelle con le partite del weekend di ogni attaccante. Io guardavo tutto, tutti amici miei, questi facevano gol tutte le domeniche. Batistuta, Trezeguet, Sheva… giocatori così”, ha spiegato Vieri.