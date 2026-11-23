Belgio-Inter 4-1: guerra aperta e caccia al nerazzurro. Cassano sbaglia o ha ragione?

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Una notte unica e strana per Pio Esposito. La New Balance Arena di Bergamo è stato il teatro della sua prima tripletta in Serie A e con la maglia dell'Inter. Tre gol belli e pesanti, non sufficienti però a regalare i tre punti, con l'Atalanta capace di trovare il 4-4 nei minuti di recupero della 12.a giornata.

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I numeri di Pio, però, sono importanti: sale a quota 6 in Serie A in questa stagione (7 in totale in tutte le competizioni), mentre nella scorsa stagione ne aveva realizzati 7 in campionato. Sono ora 13: a 21 anni e 147 giorni è diventato il quarto giocatore più giovane a superare quota 12 gol in Serie A con l’Inter nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Mario Balotelli (19a 78g), Obafemi Martins (20a 17g) e Ronaldo (21a 146g).

Numeri lusinghieri, come detto: Esposito è solo il secondo giocatore dell'Inter più giovane a realizzare una tripletta in Serie A negli ultimi 60 anni, il primo dopo Ronaldo, che a 21 anni e 146 giorni segnò tre reti contro il Lecce il 15 febbraio 1998.

Inoltre Pio è solo il terzo giocatore italiano dell'Inter a realizzare una tripletta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Marco Branca (due volte nel 1995/96) e Christian Vieri (quattro volte tra il 1999 e il 2003).

(inter.it)