Ai microfoni de Il Messaggero, Bobo Vieri, ex centravanti, ha commentato così il passaggio di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio
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Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni de Il Messaggero, Bobo Vieri, ex centravanti, ha commentato così il passaggio di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio.
"Un super acquisto e un grande calciatore. Davide ha fatto bene a scegliere questa strada perché nell'Inter giocava poco e lui aveva bisogno di sentirsi di nuovo importante. Avete visto? Tre gol in tre partite, nessun centrocampista conosce i tempi di inserimento sotto porta come lui. Frattesi diventerà il valore aggiunto della nuova Nazionale di Mancini".
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