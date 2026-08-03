VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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Christian Vieri, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul valore dell'Inter edizione 2026/27: "L'Inter non sta mica nascendo quest'estate. L'Inter c'è già, è fortissima. Mi pare una super squadra. E ha già preso Stones che è un giocatore di grande livello e porterà un plus nella difesa: esperienza, qualità, mentalità vincente".

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Cosa devono aspettarsi i tifosi dalla prossima stagione?

"Grandi cose. Vediamo come finirà il mercato ma in questo momento l'Inter riparte come favorita per lo scudetto. Non può che essere così. Vedo bene anche il Napoli però, perché ha un bel gruppo e ha scelto un allenatore bravo come Allegri. Le altre invece sono più indietro. Adesso eh, a settembre potrò essere più preciso".

Come valuta il lavoro di Chivu?

"Cristian va applaudito. Si è dimostrato preparato come allenatore e intelligente come persona. Ha capito come risvegliare l'orgoglio dei campioni feriti dalla finale di Champions persa contro il Psg. L'Inter aveva bisogno di una figura di questo tipo per reagire".