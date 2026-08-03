Ambassador dell'Inter nella tournÃ©e tra Asia e Australia, Cristian Vieri ha parlato del momento della squadra di Chivu allâ€™addio del francese. Â«Le tournÃ©e servono per il brand. Grazie ai social media puoi portare il tuo marchio ovunque. Per un club come lâ€™Inter, che Ã¨ tra i piÃ¹ famosi, Ã¨ uno sforzo inevitabile. E fondamentale. Altrimenti non si tiene il passo con il resto del mondoÂ».

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«Che Inter sta nascendo? Lâ€™Inter non sta mica nascendo questâ€™estate. Lâ€™Inter câ€™Ã¨ giÃ , Ã¨ fortissima. Mi pare una super squadra. E ha giÃ preso Stones che Ã¨ un giocatore di grande livello e porterÃ un plus nella difesa: esperienza, qualitÃ , mentalitÃ vincente. Credo che i tifosi debbano aspettarsi grandi cose. Vedremo come finirÃ il mercato, ma l'Inter Ã¨ la favorita. Vedo bene anche il Napoli: bel gruppo con Allegri che Ã¨ bravo. Le altre le vedo piÃ¹ indietro. Ma a settembre si puÃ² essere piÃ¹ precisi. Chivu? Va applaudito. Si Ã¨ dimostrato preparato come allenatore e intelligente come persona. Ha capito come risvegliare lâ€™orgoglio dei campioni feriti dalla finale di Champions persa contro il Psg. Lâ€™Inter aveva bisogno di una figura di questo tipo per reagire. In Italia ha dominato giocando anche un calcio bellissimo. Ci sarÃ pressione, confermarsi non Ã¨ semplice. Ma Chivu Ã¨ abituato da ex giocatore alla pressioneÂ», ha detto l'ex attaccante nerazzurro.

Â«Se dopo lo Scudetto l'Inter punterÃ sulla CL? Questo Ã¨ un equivoco, usciamone. Se giochi nellâ€™Inter vuoi vincere tutte le partite e quindi tutti i titoli possibili. Quando entri a San Siro, non pensi nemmeno troppo allâ€™avversario che hai davanti. Pensi solo a fare il massimo per non deludere le 75.000 persone che pagano per vederti ogni volta. Dopo aver vinto due trofei devi puntare a vincerne tre. Devi pensare cosÃ¬. Te lo impone la maglia dell'InterÂ», ha concluso.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)