L’ex attaccante nerazzurro vede Inter e Roma davanti alle altre in questo avvio di stagione, ma sottolinea quanto sarà dura la lotta per i primi quattro posti
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Christian Vieri si trova a Jakarta per alcuni eventi promozionali. In questa occasione, Vieri ha espresso il suo punto di vista sulla corsa al titolo nella Serie A 2026/27.
Rispondendo a una domanda di Liputan6.com, Vieri ha detto di considerare ancora l’Inter la favorita. L’ex attaccante, 53 anni, punta sui nerazzurri e immagina un secondo scudetto per la squadra di Chivu. Ma, secondo Vieri, però, la squadra dovrà affrontare una concorrenza più dura rispetto al passato.
«Penso che l’Inter dimostrerà di essere la squadra migliore. Secondo me ha il miglior gruppo di giocatori», ha dichiarato Vieri a margine del meet and greet del Vidio Sports Festival 2026.
Vieri ha poi aggiunto:
"Ma non sarà facile, ci saranno molte partite difficili da affrontare. Ma penso che l’Inter sarà la squadra migliore. Poi ci sono Roma, Napoli, Como, Milan e Juventus. Quindi due squadre resteranno fuori. Ci sarà una lotta molto dura per entrare in zona Champions League".
Un inizio di campionato a tinte nerazzurre e giallorosse
«Nelle prime giornate ho visto che Inter e Roma hanno dimostrato di essere, in questo momento, le squadre migliori. Ma il campionato è molto lungo. Vediamo cosa succederà nei prossimi tre mesi», ha concluso Vieri.
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