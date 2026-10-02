L'ex attaccante nerazzurro è stato protagonista di un panel al Festival dello Sport e si è raccontato. Alla fine ha anche parlato con i giornalisti (tanto bistrattati sul palco)
VIDEO FCIN1908 / Vieri: "Quando giocavo ero molto libero di testa: a volte..."
A margine dell'evento a lui dedicato al Festival dello Sport di Trento, Christian Vieri si è fermato ai microfoni dei giornalisti tra cui l'inviato di FCINTER1908.IT. Queste le parole dell'ex attaccante nerazzurro sull'attualità, dalla Nazionale alla Serie A:
-Chi ti stuzzica di più degli attaccanti della Nazionale?Non ho visto tutta la partita della Nazionale contro la Turchia. Sicuramente sono giovani, non li conosco tutti. Bisogna comunque lasciarli giocare con serenità, quello che voi (riferito ai giornalisti.ndr) non fate mai. È stata una grande vittoria in Turchia, vinta giocando bene. Mancini sta facendo piano piano giocare bene i ragazzi, ha chiamato tanti giovani. Tresoldi se deve scegliere la Nazionale? Non la so questa cosa qua, non la chiedete a me, che ne so io. Chiedete a lui. Io ho giocato col padre, so che è un attaccante bravo, ma deciderà lui.
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-L'addio di Cristiano Ronaldo alla Nazionale?Questa è una battaglia bollente, gigantesca. Ha diviso tutti: c'è chi dice che non doveva andare via, che ci vuole rispetto e c'è chi dice che invece ha fatto bene. Ma ditemi voi cosa pensate che non lo dite mai?
-Lotta scudetto tra Roma e Inter?Che siamo, all'ultima partita? Malen è fortissimo: grande giocatore, grande tecnica, sempre in movimento, calcia molto bene. Farà i suoi 25-30 gol.
-Hai saputo che c'è Viery della Fiorentina che si chiama così perché il suo papà ti ammirava?Sì, l'ho saputo. Grande questo papà. Se mi sono meravigliato? Io non mi meraviglio più di nulla.
(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato A. Della Sala)
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