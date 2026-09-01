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Intervistato da TMW, Emiliano Viviano ha parlato anche di Inter. Ecco le sue dichiarazioni a proposito dei nerazzurri:

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Scudetto: la Roma può lottare?

Chivu. Chi l'avrebbe detto?

"L'Inter parte davanti, ma lo dicono tutti. Non si nasconde nemmeno l'Inter. Ma la Roma è forte, l'allenatore è un fenomeno, ha fatto grandi acquisti, c'è entusiasmo. Bene che stiano con i fari spenti, ma non mi meraviglierei vederla Campione d'Italia"."Io non avevo dubbi. Persona per bene, mio ex compagno di squadra. Ma soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, sa farsi credere dai giocatori, è leale. E poi è un grande allenatore, bisogna saperlo dimostrare. Ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con due finali ottime di Champions. È stato bravo a portare la sua idea. I risultati gli danno ragione, mi piace come parla. Che non si nasconde. Ottimo".

Voto a Pio Esposito?

"10. Umiltà, capacità di stare nella squadra, di adattarsi al tipo di calcio. Oltre ad essere bravo, è quel tipo di ragazzo esempio per gli altri. Sarà il centravanti della Nazionale? Assolutamente. Non si monterà la testa".

(Fonte: TMW)