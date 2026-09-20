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Wesley, esterno della Roma, intervistato da SportMediaset, ha analizzato così il pareggio di ieri sera contro l'Inter: "Credo che avremmo meritato la vittoria per il primo tempo: all'inizio del secondo forse abbiamo mollato un po' ma siamo riusciti a restare in partita. Un punto non è sufficiente perché vorremmo sempre vincere, ma con una squadra così non dobbiamo abbatterci e pensare che sia la fine del mondo. E' un punto che alla fine può fare tanta differenza.

Giocavamo contro una squadra molto forte, sapevamo avrebbero creato qualsiasi tipo di pericolo: dovevamo stare concentrati al 200%, se stai al 100% contro un avversario così, è possibile che riescano a realizzare una rimonta così. Non c'è molto da fare, dobbiamo restare più concentrati nelle prossime".