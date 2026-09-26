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Intervistato da Il Mattino in occasione dell'evento a Napoli per i 25 anni della Fondazione Pupi, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Riavvolgiamo il nastro: Zanetti, la sua Fondazione Ã¨ giÃ arrivata a 25 anni.

Come racconterebbe la Fondazione?

Per un argentino come lei Napoli non Ã¨ una cittÃ come le altre.

Ci dica di piÃ¹.

«Se mi guardo indietro faccio quasi fatica a rendermi conto di quello che abbiamo fatto. Ãˆ stato un percorso lungo ma anche molto belloÂ».«Come una grande occasione per dare la possibilitÃ a chi non ha la fortuna di poter vivere al meglioÂ».«In queste strade si respira il nome di DiegoÂ».«Una volta venivo qui da avversario e solo lâ€™idea di entrare nello stadio e calcare lâ€™erba sulla quale aveva giocato lui mi emozionavaÂ».

Quindi non le fa specie camminare per le strade di Napoli oggi...

Anche voi riuscite a capire cosa Ã¨ stato Maradona per i napoletani...

PerchÃ©?

«Anzi. Quando sono stato per la prima volta a visitare il murale ai Quartieri spagnoli ricordo di aver vissuto una emozione pazzesca. Se ci ripenso ancora ora mi viene la pelle dâ€™oca. Un argentino capisce in fretta che aria si respira qui a Napoli e che il rapporto con Maradona Ã¨ piÃ¹ unico che raro. Si respira lâ€™amore per Diego in ogni vicolo. Per noi argentini Ã¨ tutto davvero specialeÂ».«Ma noi sappiamo cosa Ã¨ stata Napoli per DiegoÂ».«Che fosse la maglia del Barcellona, quella del Napoli o quella dellâ€™Argentina lui sapeva trasmetterci sempre il suo attaccamento e il suo amore. Ecco perchÃ© quando cammino per Napoli mi rendo conto e capisco da dove nasce questo rapporto cosÃ¬ forte, direi visceraleÂ».

(Fonte: Il Mattino)