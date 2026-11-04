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Intervistato da FourFourTwo, Javier Zanetti ha parlato così di Maicon e Roberto Carlos, entrambi suoi compagni all'Inter: "Maicon era un terzino con l'anima di un attaccante. Quando gli avversari si chiudevano in difesa, lui trovava sempre il modo di infilarsi negli spazi. Quando è arrivato José Mourinho, mi ha spostato a centrocampo in modo che potessimo operare entrambi sulla fascia destra.

Sapeva che quando si spingeva in avanti, io gli coprivo le spalle, e viceversa. Roberto Carlos? Ha giocato solo una stagione all'Inter, ma che giocatore! Come Maicon, era il terzino brasiliano per eccellenza. Il Brasile ha prodotto i più grandi terzini della storia. A sinistra, Branco, Roberto Carlos, Marcelo, e a destra, Cafú, Maicon, Dani Alves… Niente male, vero?".