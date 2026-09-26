Questa sera a Napoli è in programma l'evento per festeggiare i 25 anni dalla nascita di Fondazione Pupi, l'organizzazione benefica fondata da Javier Zanetti e dalla moglie Paula. "Festeggiare venticinque anni della Fondazione Pupi è un grande traguardo per noi", commenta l'ex capitano nerazzurro ai microfoni di Sky. "Tra Napoli e l'Argentina c'è un legame fortissimo, soprattutto perché la sede della nostra fondazione si trova a Villa Fiorito, nel quartiere di Lanus dove è nato Diego Maradona".

"Speriamo davvero che la serata sia una grande festa. Credo che Diego abbia compiuto una vera magia segnando il gol più bello di tutta la storia dei Mondiali. Ci sarà un tributo molto emozionante di Federico Buffa e tante persone che hanno fatto la storia insieme a Diego durante le loro carriere. Per noi è fondamentale che facciano parte di questa iniziativa: la solidarietà e la sensibilità verso le persone che hanno più bisogno per me sono molto importanti".