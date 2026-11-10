Il giocatore, che oggi milita nel Lugano, è tornato sulla sua esperienza nella Primavera dell'Inter
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A margine della Kings League a Milano, Mattia Zanotti ha parlato ai microfoni di Sport Italia. Il giocatore, che oggi milita nel Lugano, è tornato sulla sua esperienza nella Primavera dell'Inter. "Sembra una vita fa, eppure sono 4-5 anni. Ero il capitano, anni bellissimi che mi ha regalato l'Inter. Ho avuto mister importanti come Madonna o Chivu, la Primavera è un bel campionato".
Se lo aspettava così tanto di presa immediata, Chivu? Cosa rivede nel suo profilo di adesso che aveva già ai tempi della Primavera?"Posso dire che umanamente era una persona incredibile, che sapeva capire il giocatore a 360 gradi, sia dentro che fuori il campo. Sta gestendo in maniera impressionante dei campioni ai quali non devi insegnare più di tanto. Lo fa in modo incredibile".
Di Pio Esposito invece cosa ricorda?"Si descrive da solo come giocatore, è un fuoriclasse che farà tanti anni di carriera a livello altissimo. Lo si vedeva quando giocava sotto età in Primavera: è umilissimo e bresciano come me, anche se ha origini di giù. Ogni tanto ci sentiamo, gli auguro il meglio perché è una persona splendida".
Magari li sfiderà in Champions col Lugano."Sarebbe un sogno, ma pensiamo alla Conference e al campionato".
(Tuttomercatoweb.com)
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