Intervistato da TMW, Lamberto Zauli ha parlato del momento di Napoli e Lazio, che domani si sfideranno al Maradona
INTER-COMO LA PARTITA GIUSTA PER MANDARE UN SEGNALE. FABREGAS VINCE SEMPRE, CHIVU NON VINCE MAI
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Intervistato da TMW, Lamberto Zauli ha parlato del momento di Napoli e Lazio, che domani si sfideranno al Maradona in una partita molto importante per la classifica, anche di vertice:
A Napoli c'è tensione. Lo screzio tra Lucca e De Bruyne è l'ennesima prova."Ho giocato a calcio, di screzi in mezzo al campo ne avrò visti innumerevoli. Oggi con le telecamere sei nell'occhio del ciclone. Ma che ci sia nervosismo quando le cose vanno male è un bel segnale. A me il buonismo in mezzo al campo non piace".
La Lazio di Gattuso è la sorpresa."Sta giocando con grande entusiasmo. Stanno arrivando i risultati. Mi era dispiaciuto per Gattuso, ha valori veri: sacrificio e spogliatoio. Sono contento che stia ottenendo risultati. Questa Lazio merita di stare lassù. Come il Como, che darà filo da torcere alle altre big".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
GdS - Assalto Como a Calhanoglu? Fabregas innamorato di lui! La verità è che l'Inter a oggi...
Ultima ora
Bonolis: “Perderemo anche l'altro derby e vinceremo lo scudetto. E prenderanno sul mercato..."
Probabili formazioni
FCINTER1908 / Inter-Como, ecco le certezze di formazione. E c'è un grande dubbio
Interviste
Suwarso: "Vogliamo DNA Barcellona, offriamo servizi a 27 club. Cambiamo la Serie A, cito 4 club"
News Inter Under 23
Serie C, pagelle Inter U23-Salernitana: Mosconi altra categoria, Kaczmarski gladiatore
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti