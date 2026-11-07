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Intervistato da TMW, Lamberto Zauli ha parlato del momento di Napoli e Lazio, che domani si sfideranno al Maradona in una partita molto importante per la classifica, anche di vertice:

Getty Images

A Napoli c'è tensione. Lo screzio tra Lucca e De Bruyne è l'ennesima prova.

"Ho giocato a calcio, di screzi in mezzo al campo ne avrò visti innumerevoli. Oggi con le telecamere sei nell'occhio del ciclone. Ma che ci sia nervosismo quando le cose vanno male è un bel segnale. A me il buonismo in mezzo al campo non piace".

La Lazio di Gattuso è la sorpresa.

"Sta giocando con grande entusiasmo. Stanno arrivando i risultati. Mi era dispiaciuto per Gattuso, ha valori veri: sacrificio e spogliatoio. Sono contento che stia ottenendo risultati. Questa Lazio merita di stare lassù. Come il Como, che darà filo da torcere alle altre big".

(Fonte: TMW)