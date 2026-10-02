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Intervistato da Sport Mediaset, Edon Zhegrova, esterno della Juventus, ha parlato delle ambizioni dei bianconeri in questa stagione, non mancando di mandare una frecciata all'Inter:

Getty Images

"Sono davvero felice di essere alla Juventus, è un grande club e non posso che essere felice. Darò sempre il meglio di me sempre quando scenderò in campo. Quando mi hanno acquistato ero davvero felice. Non volevo lasciarla così, sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose".

"Fuori dalla lista di Europa League? E' una scelta di Spalletti, io farò del mio meglio e rispetto sempre le sue decisioni. Siamo una grande squadra, però pensiamo partita dopo partita cercando di vincere sempre. Se siamo più forti dell'Inter? Non lo so, ma la Juventus è sempre meglio dell'Inter".

(Fonte: Sport Mediaset)