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E' Piotr Zielinski il protagonista del MatchDay Programme di Inter-Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del centrocampista polacco: "Sono cresciuto a Ząbkowice Śląskie, una piccola città in Polonia. Lì ho iniziato anche a giocare a calcio, ho segnato il mio primo gol in un torneo che si disputava a Wroclaw. Da piccolo il primo campione a cui mi sono ispirato è Tomáš Rosický, centrocampista ceco che ha giocato con Borussia Dortmund e Arsenal. Ho capito che sarei diventato un calciatore quando sono arrivato in Italia, a Udine. Con la Primavera dell'Udinese mi sono reso conto che ero bravo: ricordo anche la mia prima partita da professionista con grande emozione, ho esordito in Serie A dando il cambio ad Antonio Di Natale.

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Il compagno da cui ho imparato di più in carriera è Marek Hamšík, mentre ho affrontato tanti avversari fortissimi come Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Forse la maglia di CR7 è quella a cui tengo di più tra quelle che ho scambiato, alla fine di un Polonia-Portogallo. La Nazionale è speciale per me: se penso a una vittoria significativa la prima che mi viene in mente è quella nel playoff contro la Svezia nel 2022, successo che ci ha qualificato al Mondiale in Qatar.

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Se ripenso alla scorsa stagione credo che senza dubbio il mio gol più importante sia stato quello del 3-2 contro la Juventus a San Siro, perché decisivo in una partita importante. Non c'è un momento in cui ho capito che avremmo potuto vincere il Double: ci speravo già da inizio stagione, avevo tanta voglia di fare bene. La qualità che più mi ha aiutato nel corso della mia carriera è la tecnica: penso che sia un tratto in comune che ho con Wesley Sneijder, che sicuramente è il mio giocatore preferito della storia dell'Inter".

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