Le parole del calciatore nerazzurro alla fine della partita contro l'Udinese che era cominciata in salita
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Piotr Zielinski ha commentato la vittoria sull'Udinese su Skysport. Queste sono le parole del giocatore polacco che ha dato a Esposito l'assist del 4-2. «All'inizio non ci siamo presentati è mancato tutto ed è stato un dominio da parte loro, hanno segnato due gol, ma poi ci siamo svegliati. È stata una pazza grande Inter e non era facile sotto due a zero fare cinque gol. Siamo felici di essere riusciti a vincere questa gara. Non era facile».
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-Salta agli occhi la forza di ripartire dall'Inter. Ripartirei dalla qualità di non darsi per vinti: dove è il segreto per non smettere di crederci?Le nostre qualità, carattere, voglia di vincere e risolvere le partite. Si può andare sotto contro l'Udinese ma bisogna credere nei nostri mezzi e nelle nostre qualità, con quelle abbiamo preso il controllo della partita e abbiamo risolto la partita vincendola.
(Fonte: SS24)
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