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Zoff: “L’Italia non si è saputa adattare. Non si giustificano certi risultati”
Dino Zoff, ex portiere e ct dell'Italia, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato dei problemi del nostro calcio: "Oggi non nascono campioni, il talento bisogna averlo, non si costruisce, magari si può affinare.
Se guarderò il Mondiale? Ma certo, è la rappresentazione del calcio mondiale, ti permette di valutare il panorama attuale. Non esserci per la terza volta dopo quattro Mondiali è una grandissima delusione. Trovi un superlativo ancora più forte. Non ci siamo accorti che eravamo ridotti così. Siamo andati avanti senza sapere quale fosse la nostra reale consistenza e abbiamo giocato di conseguenza, non ci siamo saputi adattare alla realtà attuale. Bisogna fare quello che si è capaci di fare, non siamo stati in grado di capire la situazione attuale. E i risultati ci hanno punito.
Non si può motivare la terza esclusione consecutiva. Una volta ti è andata male, una sei stato sfortunato, ma la terza non si può giustificare, in un Paese che trova le giustificazioni dappertutto. Chi vorrei come nuovo presidente federale? Non voglio entrare in politica, anche se sportiva. Serve che nascano più bambini, che possano giocare di più per divertirsi senza pensare ad altro".
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