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Del mercato appena concluso e delle forza in campo in Serie A ha parlato, sulle pagine del Corriere della Sera, l'opinionista Lele Adani:

"Oggi tutti assegnano il ruolo di favorita per lo scudetto all’Inter proprio perché anni fa, dalle direzioni Spalletti e Conte, si è iniziato a costruire un gruppo reso sempre più solido e qualitativo con operazioni mirate e non per forza dispendiose: pensiamo al ruolo chiave dei giocatori arrivati a parametri zero, cioè giocatori seguiti negli anni con rapporti coltivati, appunto, col tempo e col lavoro continuo. La continuità, dentro un gruppo e un progetto chiaro, ti permette di integrare con più facilità i nuovi arrivati. E di raggiungere risultati. Le altre due grandi, Juve e Milan, hanno invece da anni continuamente cambiato calciatori e dirigenti e quest’anno vivono l’ennesimo nuovo avvio che necessita però di tempo e lavoro per farlo fruttare. Serve continuità e fiducia, oltre che lavoro serio.

Discorso differente per il Como, una realtà talmente specifica che sta attirando studi e approfondimenti anche dall’estero: loro, il tempo e il lavoro lo declinano da anni in programmazione. Hanno le idee chiare, non si fanno condizionare anche quando vanno su giocatori che altrove non conoscono, tipo Luis Milla che nemmeno in Liga attirava così tanta attenzione. Per il Como, era l’uomo giusto, ed è arrivato. Conoscono la strada, con Fabregas che la illumina ogni weekend. Stessa centralità, anche se in una realtà differente, ha l’allenatore nella Roma. Gasperini ha la prima e l’ultima parola sui trasferimenti, e così Manu Kone, anche davanti a un’offerta importante, rimane. Punto. Questa centralità Gasp se la sta guadagnando sul campo coi fatti, col lavoro e «accorciando» il tempo: al primo anno è andato in Champions.