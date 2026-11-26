MILAN, ITALY - NOVEMBER 25: Pio Esposito of FC Internazionale in action during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD5 match between FC Internazionale Milano and VfB Stuttgart at Stadio San Siro on November 25, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Il giorno dopo Inter-Stoccarda, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha analizzato la prestazione della squadra di Chivu. "L’Inter aveva bisogno di una vittoria per allontanare — se non per cancellare — il ricordo della partita buttata a Bergamo. Non ha giocato un incontro indimenticabile, ha anche sofferto lo Stoccarda, ma stavolta la mano galeotta è stata dalla sua parte: contro l’Atalanta il rigore nel finale le ha tolto due punti, ieri le ha spianato la strada verso un successo meritato".

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"Il segnale più significativo è arrivato da Lautaro. Il gol che ha segnato contro i tedeschi, a quattro giorni dal ritorno in campo dopo una lunghissima assenza, somiglia a un messaggio agli avversari anche in campionato: cari amici, ora sarà più dura fermarci. Anche se il vero problema dell’Inter, in questo periodo senza il capitano, non è stato l’attacco (che ha comunque prodotto reti a volontà) bensì la difesa. Che pure ieri ha avuto più di un problema, però non ha subito reti".

(Gazzetta dello Sport)