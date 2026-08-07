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L'Inter recupera piano piano tutti i pezzi. Il Mondiale ha costretto Chivu e il suo staff a iniziare la preparazione estiva con il gruppo non al completo, ma questa situazione è destinata a durare ancora per poco. Il prossimo a rientrare sarà Manuel Akanji, che ha già iniziato a lavorare individualmente ad Appiano Gentile in attesa del rientro della squadra dall'Australia.

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Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Manuel Akanji è rientrato ad Appiano a inizio settimana e da martedì ha ripreso ad allenarsi sui campi che ormai sono casa sua da quasi un anno. Il difensore svizzero sarà il prossimo reduce del Mondiale a riaggregarsi alla squadra, appena Chivu e i suoi torneranno alla base".