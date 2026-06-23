Confermato da Scaloni dopo il brutto esordio, ha giocato una partita di discreta sostanza contro l’Austria. Senza scintille ma efficace. Soprattutto nel primo tempo quando ha scambiato tanti palloni con Messi e soprattutto ha conquistato il rigore infilandosi con i tempi giusti sul lancio di Enzo Fernandez. Ha rischiato anche di farsi male nella circostanza, perché l’intervento di Posch e il contatto con Schlager l’hanno toccato duro alla caviglia. Ma si è ripreso subito ed è rimasto in campo finché il ct non lo ha richiamato per la solita staffetta con Alvarez.