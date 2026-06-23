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GdS – Argentina, Lautaro manda segnali: non merita critiche perché…
Lautaro Martinez, come sempre, il suo dovere l'ha fatto. Ieri è uscito stremato dal campo in Argentina-Austria, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "Non segna ma manda segnali. Aspettando il primo gol di sempre in un Mondiale, Lautaro Martinez protegge con grinta e abnegazione lo status di centravanti dell’Argentina.
Confermato da Scaloni dopo il brutto esordio, ha giocato una partita di discreta sostanza contro l’Austria. Senza scintille ma efficace. Soprattutto nel primo tempo quando ha scambiato tanti palloni con Messi e soprattutto ha conquistato il rigore infilandosi con i tempi giusti sul lancio di Enzo Fernandez. Ha rischiato anche di farsi male nella circostanza, perché l’intervento di Posch e il contatto con Schlager l’hanno toccato duro alla caviglia. Ma si è ripreso subito ed è rimasto in campo finché il ct non lo ha richiamato per la solita staffetta con Alvarez.
Nel momento della sostituzione era molto stanco, perché aveva lavorato tanto nella fase difensiva. Ma non merita critiche, anzi. E per come abbiamo visto Julian nell’ultima mezz’ora, è molto più brillante sotto il profilo atletico. Magari Alvarez verrà scelto contro la Giordania, a qualificazione già incassata. Ma per le sfide a eliminazione diretta Lautaro potrà di nuovo rivendicare il posto da titolare".
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