Il tecnico pensa anche alla Champions con lo Stoccarda: Akanji e Carlos Augusto potrebbero essere gestiti, mentre a centrocampo salgono Sucic, Mkhitaryan e Jones
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L’Inter si prepara alla trasferta di domani sera a Bergamo, contro l’Atalanta. Cristian Chivu studia la formazione per la gara contro gli orobici, senza dimenticare l’impegno fondamentale di mercoledì sera in Champions League contro lo Stoccarda a San Siro.
La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili scelte di Chivu per Atalanta-Inter.
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