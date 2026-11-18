L’Atalanta riparte dalla vittoria contro il Monza. La Dea di Maurizio Sarri attende l’Inter alla New Balance Arena con l’obiettivo di lasciarsi definitivamente alle spalle un mese in cui è arrivato soltanto il successo del Brianteo.

“L’Atalanta riprenderà il proprio cammino da un test complesso, dove servirà la partita perfetta per poter portare a casa punti” evidenzia il Corriere dello Sport.

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Atalanta, buone notizie dall’infermeria

Krstovic punta e rilancio De Ketelaere

“Ieri, in vista della sfida di domenica sera contro l'Inter, la squadra è tornata ad allenarsi a Zingonia dopo due giorni di riposo: buone notizie dall'infermeria, Raoul Bellanova e Giacomo Raspadori si sono allenati in gruppo, i due torneranno nuovamente a disposizione. Gaetano, Hien, Kossounou e Kristensen hanno fatto palestra e lavoro individuale in campo, l'obiettivo sarà recuperare almeno un centrale di difesa e avere dunque diverse alternative per quanto riguarda il reparto arretrato. Terapie e palestra invece per Pompei”.“Con l'emergenza infortuni che sta gradualmente finendo, Sarri avrà la possibilità di riflettere con maggior attenzione su chi mandare in campo dal primo minuto: Krstovic, reduce da tre gol in due partite col Montenegro, sarà il terminale offensivo, sulla trequarti spazio a De Ketelaere, tra i migliori in casa Belgio durante la sfida contro l'Italia. E il focus sarà quello di recuperare appieno l'ex Milan soprattutto dal punto di vista mentale: nelle ultime settimane le giocate di miglior qualità e i gol sono arrivati spesso dalle intuizioni e dalle fiammate del belga”.

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Sarri studia la formazione anti-Inter

“Sulla sinistra Rowe e Zalewski si contenderanno una maglia, con l'italo-polacco attualmente in vantaggio. Ederson e Kessie andranno in cabina di regia, ma le scelte definitive verranno prese in funzione di chi riuscirà a recuperare nei prossimi giorni. E la motivazione in più è legata alle statistiche: la vittoria in casa manca ormai dal 3-1 al Venezia del 12 ottobre” conclude il CorSport.