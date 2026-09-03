Lo abbiamo visto al fianco di Piero Ausilio per tanto tempo, dal 2017 quando è arrivato all'Inter. Era il suo vice e da ieri è il nuovo direttore sportivo dell'Inter. Dario Baccin ha compiuto i 50 anni qualche giorno fa. Ha conseguito il diploma da ds a Coverciano 16 anni fa.

Baccin viene da una famiglia interista e prima di arrivare al club nerazzurro dove ha lavorato fianco a fianco con l'ex ds ha lavorato al Siena e al Palermo. Là lavorava con Perinetti e da lui ha imparato tanto. Da calciatore giocava in difesa e si è ritirato dai campi di calcio nel 2010.

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Progetto giovani

"Ha sfruttato il salto dirigenziale in nerazzurro per ampliare il suo bagaglio professionale, a partire dallo scouting all’estero e dai progetti per le giovanili tra cui la creazione di un Under 23 tutta interista. Per larghi tratti il suo giardino privilegiato è stato il Sudamerica, dove ha seguito sottotraccia elementi come Retegui, Julian Alvarez e Bento, oltre a tornare più volte negli ultimi anni a quelle latitudini anche per la causa dell’Inter", scrive di lui il Corriere dello Sport.

Tra i primi a credere nel progetto dell'Under23 per creare un ambiente ideale dove far crescere i giovani, ha sposato pienamente anche la strategia di Oaktree a favore del futuro, si legge ancora sul quotidiano.

(Fonte: Corriere dello Sport)