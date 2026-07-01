Il dettaglio delle conversazioni che vedrebbero protagonista il difensore nerazzurro nella vicenda emersa in queste ore

Daniele Vitiello Redattore/inviato 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 08:16)

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E' di ieri la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Alessandro Bastoni con l'accusa di prostituzione minorile. L'ipotesi di reato contestata al difensore dell'Inter risale al giugno 2020, basata su alcune chat che sarebbero finite nelle mani della Procura di Milano. A riportarne il contenuto è la Gazzetta dello Sport di questa mattina:

"«Dormo qui e domani mi riaccompagnano a casa». A notte fonda, verso le quattro, la ragazza avrebbe scritto questo messaggio al pr Antonio Salomone da casa di Alessandro Bastoni. Secondo l’accusa lei, all’epoca diciassettenne, avrebbe trascorso a casa del difensore nerazzurro una notte di sesso a pagamento, organizzata appunto da uno dei collaboratori dell’agenzia. Il calciatore e il pr ora sono accusati di prostituzione minorile.

In una chat - secondo quanto raccolto dagli inquirenti - Salomone avrebbe comunicato a Bastoni la disponibilità della ragazza a fare sesso, purché la riporti a casa la mattina dopo: «Mi chiede cosa pensa di me Alessandro...». Un’altra conversazione, invece, racconta di una cena a base di sushi. Il prezzo finisce nella chat di Salomone: «Amico ma potrà costare un sushi 100 euro? Poi siamo in 8... Se vuoi te lo facciamo ordinare a te così decidi te. Secondo me ci vorranno 2/300 euro». «La minorenne ti vuole, secondo me ha voglia di divertirsi», avrebbe detto ancora Salomone, che quindi poi avrebbe organizzato una “cena con pochi intimi” per favorire l’incontro. «Ci sono posti per imboscarsi lì?», la richiesta di Bastoni".