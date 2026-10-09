VIDEO / Gattuso: "Nazionale, ferita aperta. Ma ho ringraziato pure Bastoni. Mica..."

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Terminata la sosta per le Nazionali, è tempo di riprendere a pensare al campionato. In casa Inter c'è chi è tornato decisamente rinfrancato dagli impegni internazionali: è il caso di Alessandro Bastoni, protagonista assoluto con l'Italia.

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Così scrive Il Messaggero: "Mancini riconsegnerà all'Inter un Bastoni che così bravo non si vedeva da tempo: un gol contro la Turchia e un gol a Parigi, con la Francia, dopo l'espulsione decisiva di Zenica, che ci era costata il terzo Mondiale consecutivo".