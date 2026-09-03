Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dell’addio di Ausilio all’Inter dopo 28 anni ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin sulle pagine di Libero

Ausilio - tra errori, inciampi, colpi di genio, invenzioni - nel corso degli anni si è guadagnato la fiducia dei suoi superiori e ha saputo costruire rose all'altezza. Un fatto certificato da tutti coloro che ogni santissimo primo settembre - cascasse il mondo - indicano l'Inter come la favorita, quella che deve vincere, la più forte del cucuzzaro. E questo nonostante disponibilità limitate, mer-cati faticosi, spesso a saldo zero e bilanci che, in contemporanea, sono tornati incredibilmente a sorridere grazie a un illuminato lavoro di squadra. L'Inter dopo quasi tre decenni perde Piero Ausilio, un eccellente dirigente probabilmente destinato alla Premier (Tottenham tra i corteggiatori, ma non solo). C'è chi lo ha sempre preso di mira e, certo, non cambierà idea sul finale. Ma anche costoro, i detrattori, dovranno fare i conti con una verità incontrovertibile: l'Inter senza Piero Ausilio perde un grande interista