Cristian Chivu non ha ancora deciso la formazione da mandare in campo domenica sera nella trasferta di Cagliari.

I nerazzurri saranno di scena in casa della squadra di Pisacane, ma l’allenatore dell’Inter dovrà capire se confermare la squadra che ha battuto nettamente il Monza nella prima giornata oppure effettuare qualche cambio per gestire le forze a inizio stagione.

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Per il Corriere dello Sport, è probabile che contro il Cagliari si veda un’Inter molto simile rispetto a quella del debutto.

La novità potrebbe essere Sucic al posto di Zielinski in mezzo al campo, con Curtis Jones pronto ad entrare in corsa. In difesa possibile avvicendamento con uno tra Pavard e Stones che potrebbe partire dall’inizio.

PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 05: Petar Sucic of FC Internazionale warms up prior to the pre-season match between AC Milan and FC Internazionale at Optus Stadium on August 05, 2026 in Perth, Australia. (Photo by Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

Discorso diverso in attacco, dove è difficile immaginare cambi:

“Se Lautaro è stato subito lanciato tra i titolari, pur avendo ripreso per ultimo gli allenamenti, dopo un’altra settimana di lavoro i suoi serbatoi saranno ancora più pieni.

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Sembra scontato inoltre che il suo partner sarà ancora Esposito, visto che Thuram ha nelle gambe al massimo uno spezzone di partita e che nel suo mirino c’è il big-match con il Napoli”.