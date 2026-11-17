"Nella corsa alla panchina d’Oro, il Double con l’Inter evidentemente ha pesato più della qualificazione Champions col Como: 16 voti contro 12. Terzo Gasp con 9. Vedremo l’anno prossimo, la rivincita è già cominciata". Il Giornale riporta la notizia di ieri: la 35esima edizione del premio istituito da Moratti negli anni '90, è andata a Cristian Chivu. Nella storia del premio sono sei gli allenatori nerazzurri ad averlo vinto.

"Dal celebre episodio del povero Simoni, licenziato e premiato nella stessa mattinata (1998) allo stesso Conte, Mancini, Inzaghi e ovviamente Mourinho nella stagione del Triplete".

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"La campanella della ripresa ha già suonato, il campionato sta tornando. L’Inter - spiega ancora il quotidiano - è attesa da un altro tour de force fracampionato e coppe. Nessuno giocherà 9 partite prima di Natale, dall’Atalanta domenica sera a Bergamo alla Supercoppa con la Lazio a San Siro il 22 dicembre, un mese esatto. Thuram sta bene, Pio meglio e Lautaro è quasi pronto. L’emergenza in attacco sembra scongiurata".

(Fonte: Il Giornale)