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L'uomo del momento, in casa Inter, è sicuramente Carlos Augusto, reduce da gol decisivo contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League e vero valore aggiunto di questo inizio di stagione. Ne ha parlato il Corriere della Sera:

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"Il figlio del commercialista ha rimesso a posto i conti dell’Inter in Champions con il magnifico gol segnato allo Shakhtar. E ora due calcoli li fa lui, il brasiliano di origini venete (zona di Portogruaro, provincia di Venezia), che Mancini qualche anno fa aveva sondato per la maglia azzurra: già 4 gol e 2 assist in stagione, giocando come esterno al posto di Dimarco o centrale di sinistra invece di Bastoni".

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"Il più in forma è lui e sabato scorso aveva chiuso il sorpasso sul Bologna pochi secondi dopo il suo ingresso dalla panchina. Chivu in questo momento non può farne a meno e per far giocare anche i due azzurri, mercoledì sera ha spostato per la prima volta Bastoni al centro della difesa «dove ci manca un leader», come ha detto il presidente Marotta prima della partita".

(Fonte: Corriere della Sera)