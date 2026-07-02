La Gazzetta dello Sport fa ulteriore chiarezza nella vicenda che riguarda il difensore nerazzurro

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 10:02)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La Gazzetta dello Sport anche stamattina prova a chiarire i contorni della vicenda che riguarda Alessandro Bastoni. Dal quotidiano arriva la ricostruzione totale delle due serate in cui sarebbero avvenuti gli scambi di messaggi che hanno insospettito la Procura di Milano. Partendo dalla serata di giugno 2020: "L’Inter gioca a San Siro, vince e torna in lotta per lo scudetto. Alessandro Bastoni, la sera dopo la partita avrebbe scritto a Salamone per organizzare la serata. Nel farlo, però, chiede la massima riservatezza.

«Deve tacere tutto eh, mi raccomando. Scrivi a…almeno non lasciamo tracce». E il pr gli avrebbe risposto: «Per le prossime volte se hai qualche ragazza, ci penso io. Senza che gli scrivi tu. Ormai sono il tuo tuttofare…». Le conversazioni tra i due poi, sarebbero andate avanti nel tempo".

Ma non è tutto. Prosegue il racconto: "Anche all'inizio di luglio - le chat risalgono al giorno 10 - Bastoni e Salamone avrebbero organizzato una serata. Si scambiano pochi messaggi e si accordano per una cena a base di sushi con poche persone. L’intero costo della serata sarebbe a carico del centrale dell’Inter: nel pacchetto sarebbe previsto anche il servizio taxi per la ragazza minorenne con la quale il calciatore dichiarava di voler avere un rapporto sessuale già nell’abitazione di Cinisello. «Credo che la minorenne ti voglia chiav…». Da lì la domanda del difensore. «Ci sono posti per imboscarsi?»

«Sì qualcosa ci inventiamo, al massimo la porti a casa», la risposta. Poi sarebbero nate delle discussioni sui soldi del pacchetto completo da pagare. La prima, sugli spostamenti. «Il taxi ti costa una cifra folle, viene un mio driver - gli avrebbe detto Salamone - sono 50€ all’andata e 50 al ritorno, se non vuoi riaccompagnarla». «Davvero così tanto… perché?». Poi, in secondo luogo, Bastoni si sarebbe lamentato del prezzo del sushi. «Costerà 100€ circa, no?».

Salamone rimane senza parole: «Amico, ma potrà costare un sushi 100 euro? Siamo in 8, adesso ordino e cerco una roba che sia per tutti. Secondo me verrà sui 2/300 euro minimo». Poi lo prende anche in giro. «Conosco gente che guadagna 1.500 euro al mese ed è più brillante di te. Non mi mettere tutti questi paletti…». Bastoni risponde ironico: «Dai… io guadagno 1600…». E alla fine accetta le condizioni del pacchetto.

Salamone, oltre al compito di accontentare il facoltoso cliente, avrebbe avuto anche l’incarico di sincerarsi della sicurezza della ragazza. Ne avrebbe parlato prima con Deborah Ronchi, una delle due punte della piramide Made. «Stanno andando in appartamento, che faccio?». E lui. «Digli che ti stacchi, ma prima capisci che fa la minorenne. Credo dorma a casa di Bastoni». Quando tutti sono andati via, Salamone manda un messaggio a Bastoni «Mi raccomando amico». Subito dopo, protettivo, fa lo stesso con la ragazza: «Qualsiasi problema scrivimi». La risposta arriva dopo una trentina di minuti: «Sono a casa sua, dormo qui». E la mattina arriva la conferma che la serata sia andata bene. «Tutto ok leone»".